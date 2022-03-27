Кроме этого, в гаджете одного из мужчин были и другие материалы, доказывающие деятельность в пользу врага. Об этом сообщили в Патрульной полиции Львовщины вечером того же дня.

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Сфотографировал все блокпосты региона

Правоохранители обратили внимание на подозрительный автомобиль, потому что мужчина с него действительно ждал попадания ракеты, чтобы снять все. При осмотре у злоумышленника взяли планшет и там уже обнаружили немало интересного.

В галерее устройства были фото блокпостов Львовской области и передвижение техники ВСУ. При этом подтвердили, что эти фотографии отправлялись на 2 российских номера.

Украинская техника, которую снимал мужчина / Фото Патрульной полиции

Следует заметить, что у подозреваемого были и фото паспортов мужчин с Луганской регистрацией. На данный момент он уже пытается все объяснить агентам СБУ.

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