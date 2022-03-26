По его словам, от Львова также 80 километров до границу с НАТО.
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"Слушали выступление президента США Джозефа Байдена в Жешуве. От Львова до Жешува – 170 километров, и 80 километров до границы с НАТО", – написал Ермак.
Это попытка напугать дипломатов
По мнению Ермака, ракетные удары россиян по городу Львов – это попытка напугать украинцев, дипломатов демократических стран, находящихся в городе.
Украину точно не испугать такими преступлениями россиян, а западным партнерам хочу еще раз сказать – закройте небо, покажите силу – такую, как показывает украинская армия в борьбе с российской,
– написал Ермак.
Добавим, что вечером 26 марта российские захватчики за 3 часа дважды обстреляли Львов. В результате атаки жилые дома не пострадали, только инфраструктура. Глава Львовской ОГА Максим Козицкий говорит, что возле города прогремели три мощных взрыва со стороны Кривчиц. В результате обстрелов возникли пожары.
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