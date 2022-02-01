З'явилося відео моменту зіткнення маршрутки з поїздом у Гостомелі

ДТП трапилася 30 січня о 22:30 на залізничному переїзді в Гостомелі. На відео видно, як автобус рухається на залізничну колію і після удару падає на бетонний паркан.

Запис з камери спостереження опублікувала 1 лютого "Муніципальна варта" Ірпеня. Там видно момент зіткнення автобуса та потяга.

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Чи є потерпілі

"Муніципальна варта" Ірпеня зазначила, що 47-річний водій автобуса "Богдан" виїхав на колію переїзду на заборонений сигнал світлофору. На щастя, у салоні не було людей.

Постраждав лише керманич. Його госпіталізували до лікарні. У Нацполіції зазначили, що медична експертиза не виявила в крові водія автобуса алкоголю.

Момент зіткнення автобуса та поїзда: дивіться відео

Інформація від очевидців

Свідок події повідомив, що на переїзді таки є світлофори. Проте саме 30 січня ввечері вони не працювали.

Ще одна ДТП поблизу Києва

Неподалік Селища Гребінки, 30 січня, трапилася смертельна ДТП. Після зіткнення автомобілів "ВАЗ 2121" та Mazda загинула вагітна дружина водія "ВАЗ 2121". Жінці було 28 років.