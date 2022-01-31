Внаслідок аварії на місці події утворився чималий затор. Водіям, які хотіли проїхати в напрямку Русанівської набережної, доводилося обмежуватися лише двома вільними смугами для руху.

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Оскільки МАФ, який перевозив КамАЗ, був пофарбований у кольори українського прапора, ДТП одразу назвали "патріотичною".

Застряг посередині



Внаслідок аварії ніхто не постраждав / Фото dtp.kiev.ua

Аварія сталася близько 11:00 на вулиці Раїси Окіпної на Лівобережці. Водій вантажівки заїхав під шляхопровід Броварського проспекту, але застряг.

Як стверджують очевидці інциденту, водій вантажівки не звернув уваги на дорожній знак, який попереджує про висоту шляхопроводу. Судячи з усього, чоловік вирішив, що проскочить.

Втім, як це нерідко буває, вантажівка застрягла по центру під шляхопроводом. МАФ при цьому неабияк пошкодився.



Водію доведеться сплатити 850 гривень штрафу / Фото dtp.kiev.ua



Обійшлося без постраждалих. Як витягуватимуть останки контейнера - незрозуміло, спуску коліс там точно не вистачить. Як варіант - можна розібрати шляхопровід разом з лінією метро і потім зібрати його заново за кілька мільярдів доларів і кілька років,

– прокоментували інцидент у спільноті dtp.kiev.ua.

Патрульні, які працювали на місці події, склали щодо водія адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху, яке спричинило пошкодження дорожніх споруд. Чоловіку загрожує 850 гривень штрафу або позбавлення прав на термін від 6 місяців до 1 року.

Саму споруду вже оглянули працівники Київавтошляхмосту, які з'ясували, що серйозних пошкоджень конструкції водій не завдав.

Далеко не поодинокий випадок

Аналогічні ДТП, коли вантажівки не проходять під шляхопроводами, стаються у Києві кілька разів на рік. Так, незвичайна аварія із вантажівкою та МАФом сталася вранці 30 грудня на вулиці Олени Теліги. Водій вантажівки, який перевозив кіоск, не врахував габаритів та залетів під занизький для нього шляхопровід.

Схожа аварія трапилася у лютому 2021 на вулиці Миколи Грінченка. Тоді під шляхопроводом застряг самоскид Renault. Витягувати його з-під конструкції довелося за допомогою поліцейського бронетранспортера та снігоочищувача.