В результате аварии на месте происшествия образовалась большая пробка. Водителям, которые хотели проехать в направлении Русановской набережной, приходилось ограничиваться двумя свободными полосами для движения.

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Поскольку МАФ, перевозивший КамАЗ, был выкрашен в цвета украинского флага, ДТП сразу назвали "патриотическим".

Застрял посередине



В результате аварии никто не пострадал / Фото dtp.kiev.ua

Авария произошла около 11:00 на улице Раисы Окипной на Левобережке. Водитель грузовика заехал под путепровод Броварского проспекта, но застрял.

Как утверждают очевидцы инцидента, водитель грузовика не обратил внимания на дорожный знак, предупреждающий о высоте путепровода. Судя по всему, мужчина решил, что проскочит.

Впрочем, как это нередко бывает, грузовик застрял по центру под путепроводом. МАФ при этом сильно повредился.



Водителю придется заплатить 850 гривен штрафа / Фото dtp.kiev.ua

Обошлось без пострадавших. Как будут вытаскивать останки контейнера – непонятно, спуска колес там точно не хватит. Как вариант – можно разобрать путепровод вместе с линией метро и затем собрать его заново за несколько миллиардов долларов и несколько лет,

– прокомментировали инцидент в сообществе dtp.kiev.ua.

Патрульные, работавшие на месте происшествия, составили в отношении водителя административный протокол за нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение дорожных сооружений. Мужчине грозит 850 гривен штрафа или лишение прав на срок от 6 месяцев до 1 года.

Само сооружение уже осмотрели работники Киевавтодормоста, которые выяснили, что серьезных повреждений конструкции водитель не нанес.

Далеко не единичный случай

Аналогичные ДТП, когда грузовики не проходят под путепроводами, происходят в Киеве несколько раз в год. Так, необычная авария с грузовиком и МАФом произошла утром 30 декабря на улице Елены Телиги. Водитель грузовика, перевозивший киоск, не учел габаритов и залетел под слишком низкий для него путепровод.

Похожая авария произошла в феврале 2021 года на улице Николая Гринченко. Тогда под путепроводом застрял самосвал Renault. Вытаскивать его из-под конструкции пришлось с помощью полицейского бронетранспортера и снегоочистителя.