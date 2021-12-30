Внаслідок ДТП зупинився рух тролейбусів у напрямку Подолу. Крім того, одна з найважливіших транспортних артерій міста залишилася без двох смуг для руху.

Дивіться також У Києві п'яний винуватець ДТП із друзями нападав на людей, з місця аварії зникли документи

На місці події працюють патрульні поліцейські, які документують всі обставини аварії.

Не проліз під оновлений шляхопровід

Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 грудня на вулиці Кирилівській.

Водій вантажівки, яка перевозила новий МАФ, не врахував висоту нещодавно відреставрованого за бюджетні кошти шляхопроводу на вулиці Олени Теліги та намагався проїхати під ним.

Кіоск врізався у плиту констркуції, але, на щастя, не застряг під нею.

Внаслідок аварії ніхто не постраждав, однак тисячам киян доводиться пересаджуватися з тролейбусів на альтернативний транспорт. На місці ДТП утворився багатокілометровий затор.

Як саме кваліфікували порушення водія патрульні, наразі невідомо.

Дивіться відео з місця ДТП за участю вантажівки з МАФом у Києві:

Не перший випадок у Києві

Подібні ДТП, коли вантажівки не проходять під шляхопроводами, стаються у Києві кілька разів на рік. Так, у лютому 2021 на вулиці Миколи Грінченка застряг під шляхопроводом самоскид Renault. Витягувати його з-під конструкції довелося за допомогою поліцейського бронетранспортера та снігоочищувача.