Внаслідок ДТП зупинився рух тролейбусів у напрямку Подолу. Крім того, одна з найважливіших транспортних артерій міста залишилася без двох смуг для руху.
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На місці події працюють патрульні поліцейські, які документують всі обставини аварії.
Не проліз під оновлений шляхопровід
- Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 грудня на вулиці Кирилівській.
- Водій вантажівки, яка перевозила новий МАФ, не врахував висоту нещодавно відреставрованого за бюджетні кошти шляхопроводу на вулиці Олени Теліги та намагався проїхати під ним.
- Кіоск врізався у плиту констркуції, але, на щастя, не застряг під нею.
Внаслідок аварії ніхто не постраждав, однак тисячам киян доводиться пересаджуватися з тролейбусів на альтернативний транспорт. На місці ДТП утворився багатокілометровий затор.
Як саме кваліфікували порушення водія патрульні, наразі невідомо.
Дивіться відео з місця ДТП за участю вантажівки з МАФом у Києві:
Не перший випадок у Києві
Подібні ДТП, коли вантажівки не проходять під шляхопроводами, стаються у Києві кілька разів на рік. Так, у лютому 2021 на вулиці Миколи Грінченка застряг під шляхопроводом самоскид Renault. Витягувати його з-під конструкції довелося за допомогою поліцейського бронетранспортера та снігоочищувача.