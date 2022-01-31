Трагічний інцидент трапився на вулиці Ремісничій у ніч проти 30 січня. Пішохід зазнав травм, несумісних із життям. Чоловік загинув на місці аварії.

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Патрульний не помітив пішохода

Правоохоронці розповіли, що за кермом автомобіля Renault Мegane перебував 26-річний патрульний поліцейський. За попередньою інформацією, пішохід рухався не по пішохідному переходу. Водій його не побачив.

Триває службове розслідування. Поки що поліцейського відсторонили від виконання службових обов'язків. Всю інформацію про смертельну ДТП передана до Державного бюро розслідувань та прокуратури.

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