Трагічний інцидент трапився на вулиці Ремісничій у ніч проти 30 січня. Пішохід зазнав травм, несумісних із життям. Чоловік загинув на місці аварії.
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Патрульний не помітив пішохода
Правоохоронці розповіли, що за кермом автомобіля Renault Мegane перебував 26-річний патрульний поліцейський. За попередньою інформацією, пішохід рухався не по пішохідному переходу. Водій його не побачив.
Триває службове розслідування. Поки що поліцейського відсторонили від виконання службових обов'язків. Всю інформацію про смертельну ДТП передана до Державного бюро розслідувань та прокуратури.
Інші ДТП з поліцейськими
- Наприкінці січня біля Приміського вокзалу Львова сталася масштабна аварія за участі 4 машин. Серед них був і службовий автомобіль поліції. Медики надали постраждалим необхідну допомогу.
- Раніше авто патрульних потрапило у ДТП в Одесі. На перехресті вулиць Канатної та Пироговської легковик протаранив машину правоохоронців. Проїзд машин і трамваїв був заблокований.
- На початку року в Мелітополі, що у Запорізькій області, поліцейський загинув у ДТП. У той час чоловік перебував поза службою. Разом з ним в авто була його дружина. Вона також зазнала смертельних травм.
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