Трагический инцидент произошел на улице Ремесленной в ночь на 30 января. Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина погиб на месте аварии.
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Патрульный не заметил пешехода
Правоохранители рассказали, что за рулем автомобиля Renault Мegane находился 26-летний патрульный полицейский. По предварительной информации, пешеход двигался не по пешеходному переходу. Водитель его не увидел.
Продолжается служебное расследование. Пока что полицейского отстранили от исполнения служебных обязанностей. Вся информация о смертельном ДТП передана в Государственное бюро расследований и прокуратуру.
Другие ДТП с полицейскими
- В конце января возле пригородного вокзала Львова произошла масштабная авария с участием 4 машин. Среди них был и служебный автомобиль полиции. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь.
- Ранее авто патрульных попало в ДТП в Одессе. На перекрестке улиц Канатной и Пироговской легковушка протаранила машину правоохранителей. Проезд машин и трамваев был заблокирован.
- В начале года в Мелитополе, что в Запорожской области, полицейский погиб в ДТП. В то время мужчина находился вне службы. Вместе с ним в авто была его жена. Она также получила смертельные травмы.