Оба погибли. Молится 36-летний Иван Елисеев и его 31-летняя жена. У них остался 7-летний отпрыск.
Читайте также За рулем мог быть пьяный полицейский: СМИ рассказали подробности гибели молодой участковой
Как случилась авария
Местное издание "Актуально" пишет, что ДТП произошло на центральном проспекте Богдана Хмельницкого. По предварительной информации, легковушка на большой скорости влетела в дерево в районе остановки "Черный гастроном".
Машину фактически разорвало пополам.
Что известно о полицейском
Иван Елисеев имел высшее образование, работал в органах МВД с 2005 года, а в полиции – с ноября 2015 года. С января 2021 года занимал должность инспектора отдела реагирования патрульной полиции Мелитопольского районного управления.
Коллеги правоохранителя отмечают, что тот достойно исполнял свои обязанности и не имел дисциплинарных взысканий.
Иван Елисеев / Фото Нацполиции
Гибель полицейского в Житомирской области
В Житомирской области 10 января полицейский Евгений Андрейковец погиб во время охоты. На него накинулся дикий кабан. Спасти мужчину не удалось, поскольку тот получил серьезное ранение – разрыв артерии.
Правоохранителю было только 32 года.