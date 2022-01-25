Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 января. Служебный Toyota Prius не разминулся с Honda.

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ДТП с патрульными в Одессе

По информации телеграм-канала "Одесса Сейчас", полицейское авто проехало на красный сигнал светофора. Правоохранители включили проблесковые маячки.

Водитель Honda протаранил спецавто полиции в Одессе / Фото "Думская"

В этот момент на улицу Канатную поворачивала серебряная Honda. Водитель двигался на зеленый свет и не успел затормозить.

Известно, что во время столкновения пострадал один человек. Пострадавшего забрала скорая.

Авто патрульных попало в ДТП в Одессе: смотрите видео

Очевидцы происшествия отметили, что служебное авто патрульных сопровождало карету скорой. На видео ее видно.

Одесские патрульные сопровождали бригаду скорой: смотрите видео

Осложнения в движении

В результате ДТП, проезд автомобилей через перекресток Канатной и Пироговской затруднен. Полностью заблокировано движение трамваев № 17 и № 18 в Одессе.

Трамваи простаивают на пути из-за ДТП на перекрестке: смотрите видео

Справка. Согласно правилам дорожного движения, спецавтомобили могут проезжать на красный свет с включенными маячками.

Известно, что на пути простаивает 11 трамваев. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Авария на улице Канатной в Одессе с авто полиции: смотрите видео

Такси протаранило патрульную машину

Другой подобный случай произошел в Луцке 10 января. Водитель такси врезался в служебный автомобиль патрульных.

В результате ДТП никто не пострадал. Известно, что правоохранители преследовали авто, которое нарушило ПДД.



В Луцке произошло ДТП с участием такси / Скриншот из видео

Столкновение произошло во время разворота на улице Ровненской. Машина полиции довольно повредилась из-за сильного удара.

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