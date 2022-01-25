Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 января. Служебный Toyota Prius не разминулся с Honda.
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ДТП с патрульными в Одессе
По информации телеграм-канала "Одесса Сейчас", полицейское авто проехало на красный сигнал светофора. Правоохранители включили проблесковые маячки.
Водитель Honda протаранил спецавто полиции в Одессе / Фото "Думская"
В этот момент на улицу Канатную поворачивала серебряная Honda. Водитель двигался на зеленый свет и не успел затормозить.
Известно, что во время столкновения пострадал один человек. Пострадавшего забрала скорая.
Авто патрульных попало в ДТП в Одессе: смотрите видео
Очевидцы происшествия отметили, что служебное авто патрульных сопровождало карету скорой. На видео ее видно.
Одесские патрульные сопровождали бригаду скорой: смотрите видео
Осложнения в движении
В результате ДТП, проезд автомобилей через перекресток Канатной и Пироговской затруднен. Полностью заблокировано движение трамваев № 17 и № 18 в Одессе.
Трамваи простаивают на пути из-за ДТП на перекрестке: смотрите видео
Известно, что на пути простаивает 11 трамваев. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Авария на улице Канатной в Одессе с авто полиции: смотрите видео
Такси протаранило патрульную машину
Другой подобный случай произошел в Луцке 10 января. Водитель такси врезался в служебный автомобиль патрульных.
В результате ДТП никто не пострадал. Известно, что правоохранители преследовали авто, которое нарушило ПДД.
В Луцке произошло ДТП с участием такси / Скриншот из видео
Столкновение произошло во время разворота на улице Ровненской. Машина полиции довольно повредилась из-за сильного удара.