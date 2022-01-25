Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 січня. Службовий Toyota Prius не розминувся з Honda.

До теми У Львові поліцейський Crafter потрапив у ДТП: фото та відео з місця аварії

ДТП з патрульними в Одесі

За інформацією телеграм-каналу "Одесса Сейчас", поліцейське авто проїхало на червоний сигнал світлофора. Втім, правоохоронці увімкнули проблискові маячки.

Водій Honda протаранив спецавто поліції в Одесі / Фото "Думська"

У цей момент на вулицю Канатну повертала срібна Honda. Водій рухався на зелене світло та не встиг загальмувати.

Відомо, що під час зіткнення постраждала одна людина. Потерпілого забрала швидка.

Авто патрульних потрапило у ДТП в Одесі: дивіться відео

Очевидці події зазначили, що службове авто патрульних супроводжувало карету швидкої. На відео її також видно.

Одеські патрульні супроводжували бригаду швидкої: дивіться відео

Ускладнення в русі

Внаслідок автопригоди, проїзд автомобілів через перехрестя Канатної та Пироговської ускладнено. Повністю заблоковано рух трамваїв №17 та №18 в Одесі.

Трамваї простоюють на колії через ДТП на перехресті: дивіться відео

Довідка. Згідно з правилами дорожнього руху, спецавтомобілі можуть проїжджати на червоне світло з увімкненими маячками.

Відомо, що на колії простоювали 11 трамваїв. На місці події працює слідчо-оперативна група.

Аварія на вулиці Канатній в Одесі з авто поліції: дивіться відео

Таксі протаранило патрульну машину

Інший подібний випадок стався у Луцьку 10 січня. Водій таксі врізався у службовий автомобіль патрульних.

Внаслідок автопригоди ніхто не постраждав. Відомо, що правоохоронці переслідували авто, яке порушило ПДР.



У Луцьку трапилась ДТП за участю таксі / Скриншот з відео

Зіткнення відбулося під час розвороту на вулиці Рівненській. Машину поліції добряче потовкло через сильний удар.

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