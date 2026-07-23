Анастасія Цимбалару у Нью-Йорку показала хітовий образ із забутих трендів

Українська акторка Анастасія Цимбалару влаштувала стильну фотосесію на вулиці у найкращих традиціях гламурного Нью-Йорка. Попутно зірка довела: речі, від яких ми відхрещувалися ще кілька років тому, тепер – найгарячіший мастхев.

Анастасія зібрала наймодніший аутфіт цього року, поєднавши забуті хіти 90-х і 2000-х. Світлинами акторка поділилася у своєму інстаграмі. Вона повернула ці хіти у гардероби так невимушено, ніби вони й не виходили з моди. Особливу увагу привертають капрі – річ, яку довгий час вважали антитрендом, але вона знову підкорила модний олімп і стала головним хітом гардероба.

Анастасія заміксувала їх із базовим чорним топом на тонких бретелях та квадратним вирізом. Вийшло лаконічно, витончено та без зайвого пафосу. А от головним колірним вибухом у цьому комплекті стала об’ємна червона куртка.



Анастасія Цимбалару у червоній вітрівці та капрі / фото з інстаграму

На кадрах, які були зроблені на вулицях Нью-Йорка, Настя показала, як можна стилізувати вітрівку в рамках її образу. Вона то накидала куртку на плечі, то розстібала, то просто зав’язувала на талії.



Образ Насті Цимбалару в стилі 90-х / фото з інстаграму

Вишенькою на торті стало взуття акторки. Цимбалару вигуляла білі в'єтнамки на підборах kitten heels із квадратним носком. Саме такі мюлі у стилі flip-flop завоювали літо 2026. Вони поєднують розслабленість пляжних шльопанців та витонченість класики.



Цимбалару показала стильний образ з 90-х / фото з інстаграму

З аксесуарів Цимбалару вибрала темні вузькі окуляри, витримуючи вайб 90-х. Образ вийшов дуже класним! Атмосферності світлинам додали декорації Нью-Йорка. Його жовті таксі, хмарочоси, фудтраки та міський рух затамовують подих.



Настя Цимбалару у фотосесії в Нью-Йорку / фото з інстаграму

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