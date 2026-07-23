Анастасия собрала самый модный наряд этого года, соединив забытые хиты 90-х и 2000-х. Фотографиями актриса поделилась в своем инстаграме. Она вернула эти хиты в гардеробы так непринужденно, будто они и не выходили из моды. Особое внимание привлекают капри – вещь, которую долгое время считали антитрендом, но она вновь покорила модный олимп и стала главным хитом гардероба.

Анастасия сочетала их с базовым черным топом на тонких бретелях и с квадратным вырезом. Получилось лаконично, изящно и без лишнего пафоса. А вот главным цветовым акцентом в этом комплекте стала объемная красная куртка.



Анастасия Цимбалару в красной ветровке и капри / фото из инстаграма

На снимках, сделанных на улицах Нью-Йорка, Настя показала, как можно стилизовать ветровку в рамках своего образа. То она накидывала куртку на плечи, то расстегивала, то просто завязывала на талии.



Образ Насти Цимбалару в стиле 90-х / фото из инстаграма

Вишенкой на торте стала обувь актрисы. Цимбалару продемонстрировала белые вьетнамки на каблуке kitten heels с квадратным носком. Именно такие мюли в стиле flip-flop покорили лето 2026 года. Они сочетают в себе непринужденность пляжных шлепанцев и изящество классики.



Цимбалару показала стильный образ из 90-х / фото из инстаграма

Из аксессуаров Цимбалару выбрала темные узкие очки, сохраняя атмосферу 90-х. Образ получился очень классным! Атмосферности снимкам добавили декорации Нью-Йорка. Его желтые такси, небоскребы, фудтраки и городское движение захватывают дух.



Настя Цимбалару на фотосессии в Нью-Йорке / фото из инстаграма

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