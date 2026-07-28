Анна Трінчер та Мішель Андраде повернули у моду відвертий тренд: оце так сміливе поєднання речей

Популярні співачки Анна Трінчер та Мішель Андраде зняли спільне відео для соцмереж на основі тренду із випадковим обміном навушниками. Проте увагу підписників привернула не лише музика, а й ефектні, продумані до деталей аутфіти артисток.

Основою образів дівчат стали корсети. За стилізацію лука Трінчер відповідала стилістка Лара Старченко, якій вдалося сміливо поєднати головні тренди сезону – корсетні силуети, ретро-принти та розслаблений кежуал. Схоже, дівчата остаточно повернули в моду корсети.

В образі Трінчер Лара зробила ставку на оливково-зелений оксамитовий корсет на бретелях із фактурними виточками. До нього вона підібрала короткі бузкові шорти у дрібну клітинку "віші", рожеві туфлі-мюлі на підборах, яскравий градієнтний клатч та масивні прозорі браслети.



Трінчер і Андраде у корсетах / скрин відео

Мішель Андраде обрала для цього відео світло-жовтий корсет-бюстьє без бретелей із рельєфною фактурою. Свій аутфіт вона збалансувала вільними білими джинсами з розрізами на колінах, коричневою сумкою Louis Vuitton на плечі та лаконічними прикрасами. Взуття у Мішель також було на підборах, хоч їх і не так легко розгледіти.



Мішель Андраде у корсеті та джинсах / скрин відео

Головний секрет цих образів – контраст і гра з пропорціями. Корсети вже кілька сезонів поспіль залишаються на піку моди, але останні роки дизайнери пропонують міксувати їх не лише зі вечірніми сукнями, а й із повсякденним одягом.



Анна Трінчер у зеленому корсеті з шортами / скрин відео

Це чітко прослідковується в образі Мішель. Вона заміксувала вишуканий топ із розслабленим міським низом, що створює невимушений та водночас розкішний вигляд. Стилістка Анни ж зіграла на колорблокінгу та грайливих фактурах – поєднання глибокого зеленого, ніжно-бузкового та рожевого має дуже свіжий вигляд, а клітинка додає образу ретро-кокетливості.

Модні образи з корсетами Трінчер та Андраде: дивіться відео

Ці зіркові дівчата вчергове довели, що в моду повертаються сміливі відверті образи. Нещодавно своїм крутим аутфітом це довела також Марго Роббі у Парижі.