Основой образов девушек стали корсеты. За стилизацию лука Тринчер отвечала стилистка Лара Старченко, которой удалось смело соединить главные тренды сезона – корсетные силуэты, ретро-принты и расслабленный кэжуал. Похоже, девушки окончательно вернули в моду корсеты.

В образе Тринчер Лара сделала ставку на оливково-зеленый бархатный корсет на бретелях с фактурными выточками. К нему она подобрала короткие сиреневые шорты в мелкую клеточку "виши", розовые туфли-мюли на каблуке, яркий градиентный клатч и массивные прозрачные браслеты.



Тринчер и Андраде в корсетах / скрин видео

Мишель Андраде выбрала для этого видео светло-желтый корсет-бюстье без бретелек с рельефной фактурой. Свой аутфит она сбалансировала белыми свободными джинсами с разрезами на коленях, коричневой сумкой Louis Vuitton на плече и лаконичными украшениями. Обувь у Мишель тоже была на каблуке, хотя их и не так легко разглядеть.



Мишель Андраде в корсете и джинсах / видео скрин

Главный секрет этих образов – контраст и игра с пропорциями. Корсеты уже несколько сезонов подряд остаются на пике моды, но в последние годы дизайнеры предлагают миксовать их не только с вечерними платьями, но и с повседневной одеждой.



Анна Тринчер в зеленом корсете с шортами / скрин видео

Это отчетливо прослеживается в образе Мишель. Она замиксовала изысканный топ с расслабленным городским низом, что создает непринужденный и роскошный вид. Стилистка Анны же сыграла на колорблокинге и игривых фактурах – сочетание глубокого зеленого, нежно-сиреневого и розового выглядит очень свежо, а клетка придает образу ретро-кокетливости.

Модные образы с корсетами Тринчер и Андраде: смотрите видео

Эти звездные девушки в очередной раз доказали, что в моду возвращаются смелые откровенные образы. Недавно своим крутым аутфитом это доказала также Марго Робби в Париже.