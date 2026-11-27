Зимовий шопінг може легко перетворитися на покупку речей, які вже втратили актуальність і здешевлюють образ. Наприклад, можна спокуситися на низьку ціну чи якусь вигідну акцію. Проте не завжди варто купувати річ лише тому, що вона доступна за ціною, адже можна потрапити у модну пастку.

Стилістка з ніком sonyaprel у своєму інстаграмі порадила залишити в минулому певні моделі курток та пуховиків і розповіла, на що звернути увагу цього сезону. У своєму відео Софія розклала по поличках головні антитренди верхнього одягу на цю зиму, щоб ви не витрачали бюджет на речі, які вже не працюють на сучасний образ.

Першими у списку неактуальних позицій опинилися пуховики з екошкіри – колись вони були на піку популярності, але зараз не додають луку свіжості та мають застарілий вигляд. Така сама доля спіткала блискучі пуховики з лаковою чи вініловою поверхнею, а також оксамитові та велюрові моделі – усі ці фактури варто оминати, натомість придивляючись до більш актуальних рішень, зокрема хутряних варіантів, які зараз набирають обертів.



Пуховик з екошкіри вийшов з моди / Фото з Pinterest

Окрему увагу у відео приділено крою та деталям. Приталені пуховики з вузькими рукавами, які часто обирають із бажання щільно "запакуватися" й приховати зайві об’єми, стилістка називає застарілою історією, що не вписується в нинішній модний контекст.



Приталені пуховики вийшли з моди у 2026 році / Фото з інстаграму shokonatsume

Неактуальними залишаються і парки з хутряним коміром, особливо якщо модель дісталася ще з минулих років і виглядає заїжджено. До небажаних покупок також належать надто приталені шубки з пояском невизначеної довжини – ні короткі, ні довгі, – які порушують пропорції та не мають охайного вигляду.

Ще один пункт антитрендів – гібридні моделі, де в одному виробі поєднують різні матеріали, наприклад, фрагменти дублянки та пуховика. За словами стилістки, такі складні комбінації мають нецікавий і неактуальний вигляд, тож ускладнювати зимовий гардероб подібними варіантами точно не варто.

Антитренди пуховиків у 2026 – 2027 роках: дивіться відео

Натомість краще робити ставку на продумані актуальні силуети та грамотно підібрані зимові аксесуари – шапки, шарфи, рукавички чи навушники, які допоможуть зібрати гармонійний і теплий образ.

Додати більше тепла до ваших зимових аутфітів допоможуть модні жилетки, які цього сезону дуже актуальні.