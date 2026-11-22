Світові подіуми та сезонні колекції довели, що жилет став незамінною базою для прохолодної пори, пише Elle. Дизайнери радять робити ставку на перевірені фасони, серед яких лідирують традиційні шотландські візерунки Fair Isle та аргайл, фактурні моделі з масивними косами у світлих тонах, геометрія та варіанти у стилі preppy з контрастним кантом від Thom Browne і Zimmermann.

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Які в'язані жилетки в моді: дивіться фото

Головний стилістичний прийом сезону полягає у вишуканій багатошаровості, адже носіння жилета на голе тіло остаточно втратило актуальність. Модний дім Gabriela Hearst демонструє бездоганну комбінацію: спочатку тонкий гольф, потім сорочка, поверх неї жилет і класичний жакет як фінальний штрих. Такий підхід дає змогу адаптувати образ до будь-якої температури в приміщенні чи на вулиці.

Як стильно носити в'язану жилетку взимку: дивіться фото

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Для гармонійного силуету стилісти радять врівноважувати в'язаний верх вільним низом. Об'ємні жилети бездоганно поєднуються зі спідницями максі, прямими джинсами або широкими вовняними штанами. Бренд Skall Studio пропонує міксувати принтовані моделі з картатими сорочками, спираючись на естетику mix and match, а на весну Marni готує сміливі жилети-топи з вирізом halterneck.

З чим поєднувати жилетку: дивіться фото

Багатошаровий образ з жилеткою: дивіться фото

Зростання популярності затишного трикотажу цілком закономірне, адже зараз вишукана ручна робота в моді, і 24 Канал детально розповідав, які саме хендмейд-деталі найкраще освіжають базові комплекти.