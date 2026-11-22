Мировые подиумы и сезонные коллекции доказали, что жилет стал незаменимой базой для прохладной погоды, пишет Elle. Дизайнеры советуют делать ставку на проверенные фасоны, среди которых лидируют традиционные шотландские узоры Fair Isle и аргайл, фактурные модели с массивными косами в светлых тонах, геометрия и варианты в стиле preppy с контрастной окантовкой от Thom Browne и Zimmermann.

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Какие вязаные жилетки в моде: смотрите фото

Главный стилистический прием сезона заключается в изысканной многослойности, ведь ношение жилета на голое тело окончательно утратило актуальность. Модный дом Gabriela Hearst демонстрирует безупречную комбинацию: сначала тонкий гольф, затем рубашка, поверх нее жилет и классический жакет в качестве финального штриха. Такой подход позволяет адаптировать образ к любой температуре в помещении или на улице.

Как стильно носить вязаный жилет зимой: смотрите фото

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Для гармоничного силуэта стилисты советуют уравновешивать вязаный верх свободным низом. Объемные жилеты безупречно сочетаются с юбками макси, прямыми джинсами или широкими шерстяными штанами. Бренд Skall Studio предлагает сочетать принтованные модели с клетчатыми рубашками, опираясь на эстетику mix and match, а к весне Marni готовит смелые жилетки-топы с вырезом halterneck.

С чем сочетать жилетку: смотрите фото

Многослойный образ с жилеткой: смотрите фото

Рост популярности уютного трикотажа вполне закономерен, ведь сейчас изысканная ручная работа в моде, и 24 Канал подробно рассказывал, какие именно хендмейд-детали лучше всего освежают базовые комплекты.