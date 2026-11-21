В сезоне осень-зима дизайнеры советуют временно отложить минимализм и формальность и сосредоточиться на аутентичных тактильных фактурах, пишет Elle. На подиумы триумфально возвращается высокое ремесленное мастерство, которое теперь украшает не только вечерние наряды, но и простые повседневные вещи.

Adv

Аксессуары в виде объемных цветов

Объемные трехмерные цветы стали главным скульптурным акцентом холодного сезона, заменив традиционные плоские флористические принты. Креативный директор Dior Джонатан Андерсон украсил силуэтные платья пышными кактусовыми георгинами и создал туфли в виде водяных лилий, тогда как Chloé предложил эффектную сумку в форме бутона. Такие ботанические элементы ручной работы превращают даже сдержанный блейзер или однотонный джемпер в произведение искусства.

Цветочные броши ручной работы в моде: смотрите фото

Модные тренды зимы: вязаные вещи

Вязаные вещи ручной работы олицетворяют новую концепцию уютной роскоши, где на первый план выходит безупречное исполнение каждого стежка. Бренд Stella McCartney сделал ставку на жилеты из натуральной шерсти, связанные вручную толстыми спицами, а модный дом Erdem дополнил мягкие кардиганы и трикотажные сеты длинной фактурной бахромой. Подобные объемные изделия лучше всего сочетать с прямыми лаконичными штанами или классическими джинсами, чтобы сбалансировать силуэт.

Реклама

Вязаный жилет от Stella McCartney: смотрите фото

Плетеные вещи в тренде в 2027 году

Особое внимание стилисты советуют обратить на плетеные вещи и аксессуары в технике кроше, которые плавно перекочевали из летних коллекций в зимний гардероб. Ажурные накидки, шали и сетчатые сумки-тоут плотного плетения придают образам выразительной графичности и создают актуальный эффект многослойности. Невесомое плетение прекрасно контрастирует с гладкой кожей, плотным денимом или шерстяными фактурами.

Плетеные и вязаные вещи в тренде / Фото с Pinterest

Завершающим штрихом ремесленного тренда стали изящная ручная отделка, вышивка и открытые декоративные швы. Дизайнерка Tory Burch черпала вдохновение в индийской технике вышивки badla, интегрируя ее в жаккардовые пальто, а бренд Rabanne соединил деликатные цветочные стежки с пайетками в стиле 1920-х годов.

Ручная отделка тканей в моде в 2026 – 2027 годах: смотрите фото

Эту эстетику домашнего уюта и теплоту рук создателей также продолжают популярные винтажные сумочки-мешочки с бисером и бархатом, которые придают непринужденный шарм обычному базовому образу.