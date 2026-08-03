Lady 24 Мода Зіпсують будь-яку фігуру: 3 модні помилки в літньому одязі, яких припускається кожна друга
3 серпня, 17:01
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Зіпсують будь-яку фігуру: 3 модні помилки в літньому одязі, яких припускається кожна друга

Влада Пономарьова

Літній одяг має додавати образу легкості, свіжості та молодості, але деякі речі працюють абсолютно навпаки. Неправильно підібраний крій чи важка тканина можуть візуально додати віку і повністю зіпсувати пропорції тіла.

Стилісти Interia Kobieta назвали найнебезпечніші помилки у літніх аутфітах, від яких варто відмовитися цього сезону.

Безформні туніки у поєднанні з капрі

Намагаючись сховатися від спеки у надто вільному одязі, можна доволі легко створити застарілий образ. Об'ємні синтетичні туніки повністю приховують талію та роблять силует масивним. 

Які речі псують образ / Фото Pinterest

До того ж їх часто носять із підступними легінсами завдовжки три чверті. Лінія, яка закінчується на найширшій частині гомілки, візуально вкорочує ноги. Значно кращий вигляд матиме лляна сорочка прямого крою, частково заправлена в штани або шорти.

Дрібний квітковий принт і чорний колір

Попри популярність квіткових мотивів улітку, дрібний та надто густий орнамент на закритих фасонах часто старить. Саме тому стилісти радять обирати більші, графічні рисунки або сукні з відкритими плечима й виразним вирізом.

Літня сукня з дрібним квітковим принтом – антитренд 2026 року / Фото Pinterest

Ще одна пастка, про яку говорять стилісти – чорний колір біля обличчя. При яскравому денному світлі він створює контраст, що висвітлює тіні під очима та найменші сліди втоми. Альтернативою можуть стати сукні з глибоким вирізом або речі в глибоких шоколадних, оливкових і темно-синіх тонах.

Модні помилки в одязі / Фото Pinterest

Тонкі синтетичні тканини та важкі сандалі

На вигляд одягу суттєво впливає якість матеріалу. Тонкий поліестер електризується, прилипає до тіла й сильно блищить на сонці, роблячи дешевим навіть вдалий фасон. 

Водночас загальне враження від легкого літнього образу часто псує масивне взуття на товстій підошві з великою кількістю ремінців, адже воно ускладнює ходу, візуально обтяжує стопу та вкорочує ноги.

Яке взуття не треба купувати влітку / Фото Pinterest

Натомість на літо краще обирати натуральні тканини, зокрема льон, бавовну, віскозу, а масивні сандалі замінити на легкі шльопанці чи білі кеди.

До речі, наша редакція вже розповідала про літні сукні, які псують образ.

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