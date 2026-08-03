Стилисты Interia Kobieta назвали самые опасные ошибки в летних нарядах, от которых стоит отказаться в этом сезоне.

Бесформенные туники в сочетании с капри

Пытаясь укрыться от жары в слишком свободной одежде, можно довольно легко создать устаревший образ. Объемные синтетические туники полностью скрывают талию и делают силуэт массивным.

Какие вещи портят образ / Фото Pinterest

К тому же их часто носят с коварными леггинсами длиной три четверти. Линия, заканчивающаяся на самой широкой части голени, визуально укорачивает ноги. Гораздо лучше будет смотреться льняная рубашка прямого кроя, частично заправленная в брюки или шорты.

Мелкий цветочный принт и черный цвет

Несмотря на популярность цветочных мотивов летом, мелкий и слишком густой орнамент на закрытых фасонах часто старит. Именно поэтому стилисты советуют выбирать более крупные, графичные рисунки или платья с открытыми плечами и выразительным вырезом.

Летнее платье с мелким цветочным принтом – антитренд 2026 года / Фото Pinterest

Еще одна ловушка, о которой говорят стилисты – черный цвет в области лица. При ярком дневном свете он создает контраст, который подчеркивает тени под глазами и малейшие следы усталости. Альтернативой могут стать платья с глубоким вырезом или вещи в насыщенных шоколадных, оливковых и темно-синих тонах.

Модные ошибки в одежде / Фото Pinterest

Тонкие синтетические ткани и тяжелые сандалии

На внешний вид одежды существенно влияет качество материала. Тонкий полиэстер электризуется, прилипает к телу и сильно блестит на солнце, делая дешевым даже удачный фасон.

В то же время общее впечатление от легкого летнего образа часто портит массивная обувь на толстой подошве с большим количеством ремешков, ведь она затрудняет ходьбу, визуально утяжеляет стопу и укорачивает ноги.

Какую обувь не стоит покупать летом / Фото Pinterest

Вместо этого на лето лучше выбирать натуральные ткани, в частности лен, хлопок, вискозу, а массивные сандалии заменить на легкие шлепанцы или белые кеды.

Кстати, наша редакция уже рассказывала о летних платьях, которые портят образ.