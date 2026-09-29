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29 вересня, 14:30
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Розумні інвестиції: в які позачасові речі варто вкладати гроші

Юлія Бражнік

Існує така фраза: "Ми не настільки багаті, щоб купувати дешеві речі". І в цьому є певний сенс, бо вкладаючи гроші у неякісні дешеві речі, ми лише програємо.

В наш час варто мати базовий капсульний гардероб з якісних та дорогих речей. Нехай їх буде небагато, але вони матимуть елегантний вигляд довгі роки та даватимуть вам змогу створювати дійсно стильні та елегантні луки. 

8 речей та взуття, які ніколи не вийдуть з моди

Ось конкретний список речей-інвестицій, які формують каркас гардероба:

  • ідеально розкроєний блейзер або костюм: структурований, який тримає форму та виконаний з якісного матеріалу;

  • пальто з вовни чи кашеміру: класичне двобортне або пальто-халат у відтінку кемел чи графіт. Можна і оверсайз модель, вона також не вийде з моди;

  • класичний тренч: базовий бежевий або темно-синій без зайвих деталей;

  • якісна біла сорочка з щільної бавовни: прямого або злегка вільного крою;

  • дві пари ідеальних джинсів: з темного деніму прямого крою без потертостей чи дірок та світлі більш вільні джинси;

  • шкіряні туфлі-човники або балетки з гострим носком: база, яка пасує під усе;

  • якісні шкіряні чоботи або лофери: взуття, яке з роками та правильним доглядом матиме тільки кращий вигляд;

  • структурна шкіряна сумка: лаконічної форми, яка тримає каркас і не має великих логотипів.


Якісний костюм має бути в гардеробі кожної / Фото з Pinterest 

На чому точно можна зекономити

Є речі, в які абсолютно не варто вкладати гроші. Краще купити одну дорогу, але якісну річ, яка прослужить довго. Чого не варто робити:

  • купувати прості дешеві футболки та майки – вони швидко зношуються незалежно від бренду;

  • скуповувати гарячі мікротренди сезону – тренди, а особливо мікротренди мають властивість дуже швидко змінюватися. Краще вкладати гроші в класику;

  • замовляти багато домашнього та спортивного одягу для швидких прогулянок. Звісно, такі речі теж мають бути у вашому гардеробі, але у невеликій кількості й теж бажано гарної якості.

Ловіть також добірку речей для капсульного гардероба, в які дійсно варто вкладати гроші.

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