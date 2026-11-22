Щільні та яскраві гель-лаки поступово виходять із моди, а на зміну їм приходить природна легкість. Узимку 2027 року головним трендом стане напівпрозорий бежевий манікюр в один шар, який уже встигли оцінити світові зірки.

Мода на природність упевнено переходить зі сфери макіяжу в нейл-індустрію, тому в центрі уваги опиняються легкість і доглянутість. У сезоні осінь-зима 2026 – 2027 головним фаворитом майстрів та їхніх клієнток став чистий бежевий відтінок, який нагадує невагомий тональний крем, пише видання Vogue. Саме цей теплий природний колір модниці дедалі частіше обирають замість звичного молочного чи ніжно-рожевого нюду.

Трендовий манікюр на зиму 2027

Напрям цьому тренду вже задали світові знаменитості під час гучних світських заходів. Зокрема, на церемонії Latin Grammy 2026 співачки Розалія, Karol G та телеведуча Леті Саагун продемонстрували витончений напівпрозорий манікюр. Секрет їхнього бездоганного образу полягає у простій техніці: майстри нанесли всього один тонкий шар кольорового лаку та закріпили його глянцевим топом. Зіркова нейл-дизайнерка Андреа Ойос, яка працює з Розалією, переконана, що класичний нюд ніколи не підводить, особливо в такому делікатному виконанні.

Бежевий манікюр – який дизайн нігтів зробити взимку / Фото Pinterest

Головна особливість такого покриття – невагома текстура, крізь яку м'яко просвічується природна нігтьова пластина та світлий півмісяць біля її основи. Фахівці косметичного бренду ORLY зазначили, що саме одношарове нанесення рятує нігті від ефекту щільної "замазки" й дарує рукам охайний вигляд. До того ж цей варіант ідеально пасує до коротких нігтів м'якої овальної або квадратної форми, які також залишаються на піку популярності взимку 2027 року.

Трендовий манікюр на зиму 2027 / Фото Pinterest

Щоб манікюр тішив вас якомога довше і не втрачав привабливості, майстри радять не економити на фінішному засобі. Якісний глянцевий топ надійно фіксує тонкий пігмент, захищає край нігтя від швидких сколів та створює ефект дзеркального сяйва. Завдяки своїй універсальності невагомий беж легко поєднується з будь-яким зимовим гардеробом і завжди виглядає доречно.

Раніше ми розповідали про ще один трендовий манікюр кольору "шоколадної полуниці".