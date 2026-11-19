Лондонський салон краси DryBy розробив процедуру, натхненну японською технікою P.Shine. Замість синтетичних покриттів майстри працюють із натуральною нігтьовою пластиною, повертаючи їй природну міцність і сяйво без використання гель-лаків.

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Сеанс починається з ретельної підготовки кутикули та форми нігтів. Поки фахівець обробляє одну руку, інша перебуває під впливом спеціального апарата з червоним та ближнім інфрачервоним LED-випромінюванням. Після цього в нігтьову пластину втирають пасту на основі мінералів, яку закріплюють спеціальною пудрою дрібного помелу для створення глянцевого скляного фінішу.

Відновлення та догляд за шкірою

Головна перевага методики полягає в цілісному оздоровленні рук. Відмова від агресивних полімерів запобігає ламкості та розшаруванню, тоді як світлотерапія стимулює синтез колагену та знімає локальні запалення шкіри.

Завершальним етапом стає розслаблювальний масаж. Використовуються формули, що містять екзосоми квітів винограду, ресвератрол, рослинні біопептиди та екстракт кордицепса, які глибоко живлять шкіру та захищають її від передчасного старіння без липкого шару.

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Скільки тримається результат

Процедура орієнтована на шанувальників естетики bare nails та бездоганного мінімалізму, де важлива кожна лінія зрізу й текстура шкіри.

Мінеральний глянець зберігає насиченість близько семи днів і зникає дуже плавно, без відколів чи тріщин. Майстри радять повторювати візит раз на два тижні, а для збереження молодості рук між процедурами застосовувати домашні прилади терапії червоним світлом.

Якщо ви шукаєте ідеальну форму нігтів, то таку вже показала Кендалл Дженнер, яка дуже нею задоволена.