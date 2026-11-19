Уход за ногтями в японских традициях / Фото из инстаграма angelicagcnails
Один лондонский салон представил инновационную бьюти-процедуру longevity manicure, которая стала безопасной и натуральной альтернативой классическому гель-лаку. Методика сочетает в себе японскую полировку ногтей минералами, омолаживающий LED-свет и еще несколько секретов.
Лондонский салон красоты DryBy разработал процедуру, вдохновленную японской техникой P.Shine. Вместо синтетических покрытий мастера работают с натуральной ногтевой пластиной, возвращая ей естественную прочность и блеск без использования гель-лаков.
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Сеанс начинается с тщательной подготовки кутикулы и формы ногтей. Пока специалист обрабатывает одну руку, другая находится под воздействием специального аппарата с красным и ближним инфракрасным LED-излучением. После этого в ногтевую пластину втирают пасту на основе минералов, которую закрепляют специальной пудрой мелкого помола для создания глянцевого стеклянного финиша.
Восстановление и уход за кожей
Главное преимущество методики заключается в комплексном оздоровлении рук. Отказ от агрессивных полимеров предотвращает ломкость и расслоение, тогда как светотерапия стимулирует синтез коллагена и снимает локальные воспаления кожи.
Завершающим этапом становится расслабляющий массаж. Используются формулы, содержащие экзосомы цветов винограда, ресвератрол, растительные биопептиды и экстракт кордицепса, которые глубоко питают кожу и защищают ее от преждевременного старения без липкого слоя.
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Как долго держится результат
Процедура ориентирована на поклонников эстетики bare nails и безупречного минимализма, где важна каждая линия среза и текстура кожи.
Минеральный блеск сохраняет насыщенность около семи дней и исчезает очень плавно, без сколов и трещин. Мастера советуют повторять визит раз в две недели, а для сохранения молодости рук между процедурами использовать домашние приборы для терапии красным светом.
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