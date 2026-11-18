Модный маникюр 2027 года / Фото с Pinterest
Мировые звезды все чаще отказываются от сложного дизайна ногтей в пользу "сквовала". Это форма, сочетающая прямой квадратный край и мягко закругленные углы.
Кендалл Дженнер, Наоми Уоттс и Ума Турман сочетают "сквовал" с глубокими винными оттенками. Популярность такого элегантного маникюра стремительно растет в преддверии нового модного сезона, сообщает издание Vogue.
Форма ногтей, которая будет популярна в 2027 году
Мастер маникюра студии Salón Alegra Лус Марекос отметила, что клиентки массово отказываются от классических круглых форм в пользу нового фаворита. Чтобы визуально удлинить и сузить пальцы, боковые стороны ногтевой пластины спиливают строго параллельно, выбирая практичную короткую или среднюю длину.
Такая форма служит безупречной основой для самых разнообразных дизайнов, однако профессионалы советуют сосредоточиться на двух основных эстетических направлениях. Поклонницам сдержанного минимализма и концепции "тихой роскоши" прекрасно подойдет натуральная гамма. В частности, нежные молочные переливы, полупрозрачные розовые базы, едва заметный микрофренч или трендовый эффект soap nails с безупречным влажным глянцем, создающий впечатление свежих и ухоженных рук.
Для более выразительных образов идеальным выбором станет глубокая и насыщенная палитра. На мягком квадрате роскошно раскрываются оттенки спелой темной вишни, уютного насыщенного шоколада и благородного бордо – они выглядят смело и элегантно.
Что интересно, "сквовал" также нравится женщинам старше 50 лет, для которых этот дизайн знаком еще с культовых 1990-х годов. Устойчивость к сколам, удобство в быту и естественный вид делают его универсальным решением для элегантного повседневного стиля.
Приближаются зимние праздники, поэтому стоит уже начинать выбирать идеальный новогодний маникюр.
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