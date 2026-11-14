Осеннее настроение позади, а до праздников еще далеко: 5 беспроигрышных идей для маникюра на переходный сезон

Издание Cosmopolitan собрало стильные идеи маникюра, которые идеально подойдут именно для этого переходного периода.

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Маникюр, который стоит сделать в переходный сезон

Бесспорным фаворитом этого периода стало вельветовое "кошачье око". В отличие от привычного магнитного лака, такое покрытие создает мягкое и бархатистое сияние без резких бликов. Оно напоминает нежный перелив дорогой ткани и невероятно уютно смотрится в сочетании с теплыми вязаными свитерами. Этот дизайн придает рукам изысканность, но в то же время остается достаточно сдержанным для повседневной жизни.

Маникюр "кошачий глаз" осенью и зимой / Фото из инстаграма @amberjhnails

Для поклонниц лаконичной эстетики прекрасно подойдет тренд на "фарфоровые ногти". Этот дизайн имитирует гладкую поверхность тонкой керамики с едва заметным глянцевым блеском. Покрытие выглядит чрезвычайно дорого и аккуратно, визуально удлиняет пальцы и не перегружает образ лишними деталями.

Маникюр "фарфоровые ногти" / Фото из инстаграма @realnicenails

Не менее универсальным решением остается классическое молочное покрытие. Полупрозрачный белый оттенок прекрасно освежает руки после насыщенных бордовых и шоколадных тонов октября. Такая база подходит к любой длине и форме ногтевой пластины, а при желании ее можно легко дополнить минималистичным декором.

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Молочные ногти на зиму / Фото Pinterest

Если же вам хочется четких линий и графичности, стоит присмотреться к черно-белому дизайну ногтей. Это могут быть как тонкие геометрические полоски или абстрактные мазки, так и необычный двухцветный френч. Такой маникюр мгновенно привлекает внимание и удачно дополняет базовый гардероб.

Черно-белый маникюр осенью и зимой / Фото Pinterest

Завершает нашу подборку уютный маникюр в клетку. Этот принт ассоциируется с теплыми пледами, кашемировыми шарфами и горячим какао. Мастера советуют выбирать спокойные сочетания бежевого, серого, темно-зеленого или винного цветов, чтобы узор выглядел максимально органично осенью.

Какой маникюр сделать в конце осени 2026 года / Фото из инстаграма @mk2_nail_studio

Кстати, мы уже рассказывали о необычном маникюре, который можно сделать зимой.