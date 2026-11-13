Маникюр для встречи Огненной Козы: модные дизайны в красном цвете

Среди предпочтительных цветов, которые можно использовать в декоре, своем образе, макияже и маникюре, также выделяют золотой, бежевый, молочный и терракотовый. Но самой главной гаммой остается красная и ее оттенки: от самого темного до едва заметного.

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Модный маникюр на Новый год 2027: красные дизайны

Всегда можно начать с классики и покрыть аккуратную форму ногтей насыщенным красным цветом. Этот маникюр – вечная классика, и он подойдет практически к любому образу.

Красный маникюр на Новый год 2027: смотрите фото

Хотите чего-то более глубокого и даже мистического? Выбирайте темный оттенок бургунди. Этот благородный цвет поднимет ваш образ на новый элегантный уровень.

Маникюр цвета бургунди на Новый 2027 год: смотрите фото

Более легкий вариант, но не менее элегантный – ягодный оттенок, который также можно выбрать для встречи 2027 года. Ягодные оттенки в последнее время все чаще выбирают модницы.

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Какие цвета в моде для встречи Нового года: смотрите фото

Красный цвет всегда отлично сочетается с золотом. Добавьте золотые акценты точечно, чтобы сделать маникюр более праздничным.

Новогодний маникюр с красным и золотым / Фото из инстаграма nonnailartist

Идеальным выбором на этот Новый год станет бархатный "кошачий глаз". Магнитный лак с эффектом бархата в рубиновом или вишневом оттенке создает невероятное внутреннее сияние, напоминающее отблески живого пламени.

Маникюр с кошачьим глазом в бордовом цвете: смотрите видео

Цветной френч или микрофренч подойдет женщинам, которые хотят лишь слегка добавить красного цвета к своим ноготкам. Если сплошное яркое покрытие кажется слишком насыщенным, сделайте ставку на молочную или нюдовую базу с тонкими красными кончиками. Такой маникюр выглядит очень аккуратно, визуально удлиняет пальцы и в то же время соответствует главному цветовому тренду года.

Френч с красным цветом: смотрите фото

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К своему праздничному образу выбирайте глянцевый эффект "желе" или "аура". Для поклонниц современных нейл-трендов прекрасно подойдет полупрозрачный красный маникюр с эффектом стеклянного блеска или дизайн "аура" – мягкий градиент, где насыщенный красный плавно переходит в нежно-розовый или бежевый центр ногтя.

Маникюр с эффектом желе: смотрите видео

К Новому году мы также уже собрали для вас топ стильных праздничных макияжей с подиума.