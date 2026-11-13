Манікюр для зустрічі Вогняної Кози: трендові дизайни у червоному кольорі

Серед бажаних кольорів, які можна використовувати у декорі, своєму образі, макіяжі та манікюрі також виділяють золотий, бежевий, молочний, теракотовий. Але найголовнішою гамою залишається червона та її відтінки: від найтемнішого до ледь помітного.

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Модний манікюр на Новий рік 2027: червоні дизайни

Завжди можна почати з класики й покрити свою акуратну форму насиченим червоним кольором. Цей манікюр – вічна класика і пасуватиме він практично під будь-який образ.

Червоний манікюр на Новий рік 2027: дивіться фото

Хочете чогось глибшого та навіть містичного? Обирайте темний відтінок бургунді. Цей благородний колір підніме ваш образ на новий елегантний рівень.

Манікюр кольору бургунді на Новий 2027 рік: дивіться фото

Більш легкий варіант, але не менш елегантний – ягідний відтінок, який також можна вибрати на зустріч 2027 року. Ягідні відтінки останнім часом все частіше вибирають модниці.

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Які кольори в моді для зустрічі Нового року: дивіться фото

З червоним кольором завжди дуже класно поєднується золото. Додайте золоті штрихи точково, щоб зробити манікюр більш святковим.

Новорічний манікюр з червоним та золотим / Фото з інстаграму nonnailartist

Ідеальним на цей новий рік стане вибір оксамитового "котячого ока". Магнітний лак з ефектом оксамиту в рубіновому або вишневому відтінку створює неймовірне внутрішнє сяйво, яке нагадує відблиски живого полум’я.

Манікюр з котячим оком у бордовому кольорі: дивіться відео

Кольоровий френч або мікрофренч підійде жінкам, які бажають лише злегка додати червоний колір до своїх нігтиків. Якщо суцільне яскраве покриття здається занадто активним, зробіть ставку на молочну чи нюдову базу з тонкими червоними кінчиками. Такий манікюр має дуже акуратний вигляд, візуально подовжує пальці й водночас відповідає головній колірній вимозі року.

Френч з червоним кольором: дивіться фото

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До свого святкового образу вибирайте глянцевий ефект "желе" або ауру. Для прихильниць сучасних нейл-трендів чудово підійде напівпрозорий червоний манікюр із ефектом скляного блиску або дизайн "аура" – м’який градієнт, де насичений червоний плавно розчиняється в ніжно-рожевому чи бежевому центрі нігтя.

Манікюр з ефектом желе: дивіться відео

До Нового року ми вже також зібрали для вас топ стильних святкових макіяжів з подіуму.