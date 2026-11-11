Маникюр на Новый год: 5 благородных оттенков для праздничного образа

Маникюр способен задать тон всему праздничному наряду и придать ему благородного шика. Для встречи Нового 2027 года эксперты советуют сделать ставку на насыщенные самодостаточные оттенки, которые гармонично сочетаются как с сияющими вечерними платьями, так и с теплым зимним уютом.

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Карминовый красный стал безупречной драматичной альтернативой кричащему ярко-красному цвету. Этот насыщенный пигмент роскошно смотрится как на мягкой овальной форме, так и на вытянутой миндалевидной, мгновенно подчеркивая безупречную ухоженность рук.

Модный цвет маникюра на 2027 год: смотрите фото

Мягкий бежевый в стилистике "чистых рук" остается символом непринужденной роскоши. Сливочная ваниль, теплый песочный оттенок или полупрозрачная кремовая основа деликатно подчеркивают тон кожи и визуально удлиняют пальцы, создавая эффект ухоженной естественности.

Маникюр "чистые руки" на Новый год: смотрите фото

Насыщенный баклажанный оттенок триумфально вернулся на модные подиумы, потеснив привычный винный бордо. Сложный темный пурпур лучше всего раскрывается в глянцевом исполнении на коротких ногтях мягкой квадратной формы.

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Маникюр в баклажанном цвете: смотрите фото

Пепельно-голубая палитра с нежным дымчатым подтоном пришла на смену насыщенному кобальту. Такое сдержанное решение дарит деликатный цветовой акцент и сохраняет утонченную элегантность праздничного образа.

Модные цвета маникюра на Новый год 2027: смотрите фото

Глубокий оттенок какао и черного кофе уверенно закрепился в статусе главной темной базы сезона. Он безупречно сочетается с золотыми ювелирными украшениями, светлым шелком или контрастными фактурными тканями.

Маникюр в цвете какао: смотрите фото

Ценительницам мерцающих текстур и маникюра в стиле "чистые руки" стилисты советуют обратить внимание на недавний нейл-дизайн Николь Кидман – "шампанские" ногти.