"Шампанские" ногти: Николь Кидман показала нюдовый маникюр на все времена

На красной дорожке гала-вечера LACMA Art+Film Gala Николь Кидман привлекла внимание тщательно продуманным покрытием в полупрозрачной кремово-бежевой гамме. Изюминка дизайна заключается в гармонии едва заметного телесного цвета и зеркально-гладкого шелковистого финиша. Модные редакторы уже назвали этот маникюр "шелковым шампанским".

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Звездный нейл-мастер Кьяра Баллисай объясняет, что эффект шелкового шампанского основан на нежном оттенке, который не перекрывает ноготь полностью, а лишь мягко подчеркивает его естественный вид. По словам эксперта, роскошный глянцевый блеск придает рукам безупречную ухоженность и подходит как к уютному объемному свитеру, так и к вечернему платью с украшениями.

Николь Кидман с нюдовым маникюром: смотрите фото

Как повторить маникюр Николь Кидман дома

На самом деле все довольно просто. Этот маникюр не требует больших усилий и профессиональных навыков. Обратите внимание на форму – у Николь ногти миндалевидной формы, что придает маникюру большую изысканность. Вот как сделать этот маникюр:

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Придайте свободным краям мягкую миндалевидную форму и аккуратно отшлифуйте поверхность бафом для создания гладкой основы. Нанесите два тонких слоя полупрозрачного лака с теплым розово-бежевым подтоном, сохраняя легкую прозрачность. Покройте ногти глянцевым топом с эффектом жидкого стекла для достижения фирменного шелковистого блеска. Ваш трендовый маникюр готов!

Маникюр "шампанские ногти" / Фото с Pinterest

Позвольте себе немного сдержанной роскоши и смело экспериментируйте с нежными оттенками в холодное время года. А если хотите чего-то более яркого и интересного, то выбирайте дизайн из новой подборки на ноябрь.