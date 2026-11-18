Кендалл Дженнер, Наомі Воттс і Ума Турман поєднують "сквовал" з глибокими винними відтінками. Популярність такого елегантного манікюру стрімко зростає перед новим модним сезоном, про що повідомляє видання Vogue.

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Форма нігтів, яка буде популярною у 2027 році

Майстриня манікюру студії Salón Alegra Лус Марекос зазначила, що клієнтки масово відмовляються від класичних круглих форм на користь нового фаворита. Щоб візуально витягнути та звузити пальці, бічні сторони нігтьової пластини спилюють суворо паралельно, обираючи практичну коротку або середню довжину.

Трендова форма нігтів на 2027 рік / Фото з інстаграму @nailsbyalsn

Така форма слугує бездоганною базою для найрізноманітніших дизайнів, проте професіонали радять зосередитися на двох головних естетичних напрямах. Прихильницям стриманого мінімалізму та концепції "тихої розкоші" чудово підійде натуральна гама. Зокрема, ніжні молочні переливи, напівпрозорі рожеві бази, ледь помітний мікрофренч або трендовий ефект soap nails з бездоганним вологим глянцем, що створює враження свіжих і доглянутих рук.

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Який манікюр буде у тренді у 2027 році / Фото з інстаграму @gellish.studio

Для більш виразних образів ідеальним вибором стане глибока та багата палітра. На м'якому квадраті розкішно розкриваються відтінки стиглої темної черешні, затишного насиченого шоколаду та шляхетного бордо – вони виглядають сміливо й елегантно.

Манікюр на зиму 2027 / Фото Pinterest

Що цікаво, "сквовалом" також захоплюються жінки віком після 50 років, для яких цей дизайн знайомий ще з культових 1990-х років. Стійкість до сколів, зручність у побуті та природний вигляд роблять його універсальним рішенням для елегантного повсякденного стилю.

Наближаються зимові свята, тому варто вже починати обирати ідеальний новорічний манікюр.