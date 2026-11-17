Соцсеть сходит с ума от эффектной техники Frosted Cherry Nails. Эффект замерзшей ягоды превращает традиционное винное покрытие в стильный футуристический акцент, пишет Marie Claire. Такой маникюр идеально впишется в любой ваш образ на Новый год.

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В основе тренда лежит контрастная цветовая игра: теплый или нейтральный глубокий бордовый цвет служит основой, а холодный фиолетовый, синий или голубой пигмент создает впечатление тонкой морозной корки на поверхности. Благодаря такому наслоению маникюр меняет оттенок в зависимости от угла падения искусственного или дневного света.

Маникюр "морозная вишня": смотрите видео

Повторить этот эффектный дизайн можно самостоятельно во время домашней процедуры. Сначала необходимо придать свободному краю желаемую форму, тщательно обезжирить поверхность ногтевой пластины и покрыть ее защитной базой с последующей полимеризацией в лампе.

Цветовую основу формируют насыщенным бордовым или спелым вишневым гель-лаком. Чтобы цвет получился максимально плотным и глубоким, специалисты советуют наносить его в два тонких слоя, просушивая каждый из них отдельно.

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Как создать маникюр "ледяная вишня": смотрите видео

Создать характерное ледяное мерцание помогает магнитный гель-лак из категории "кошачий глаз" с голубыми или серебристо-синими микрочастицами. Его наносят тонким слоем поверх подложки, после чего специальным магнитом подтягивают шиммер к центру или краю ногтевой пластины для получения мягкого рассеянного блеска.

Если вам больше по душе гладкое металлизированное сияние без магнитных полос, подходящей альтернативой станет деликатное хромированное втирание. Мелкий перламутровый пигмент с холодным подтоном осторожно втирают в топ-покрытие без липкого слоя, добиваясь нежного зеркального перелива.

Маникюр "морозная вишня" на Новый год: смотрите видео

Финальным штрихом служит глянцевый закрепитель, который надежно фиксирует сияющую пудру и придает ногтям объемного стеклянного блеска. Для тех, кто планирует сменить образ перед праздниками, мастера также собрали другие неординарные идеи маникюра, в которых используются металлические контуры и бархатные текстуры.