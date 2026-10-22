Забудьте про нудний чорний: як стильно носити білі чоботи цієї осені

З настанням прохолодних осінніх днів взуття стає головною основою затишного та елегантного гардероба. Цього сезону світові подіуми пропонують відійти від звичного чорного кольору на користь бездоганного білого відтінку.

Модні експерти видання Myself зазначають, що білі чоботи стали беззаперечним фаворитом осінніх колекцій провідних модних домів. Дизайнери брендів Alberta Ferretti, Chanel та Michael Kors активно інтегрують їх у монохромні образи та комбінують із контрастними фактурами шкіри і трикотажу. Світле взуття миттєво освіжає повсякденний аутфіт і робить його візуально вишуканішим.

Чому варто інвестувати у білу пару чобіт цього сезону

Білі чоботи – сучасна альтернатива звичному чорному та коричневому взуттю, здатна перетворити навіть базовий повсякденний комплект на виразний образ. Водночас світла пара привертає увагу без зайвої нав’язливості. Тож це вдалий вибір для тих, хто хоче відійти від темної палітри, але поки не наважується на яскраві чи неонові відтінки.

Біле взуття на осінь 2026 / Фото Pinterest

До того ж білі чоботи легко вписати в гардероб для різних сезонів. Наприклад, восени їх можна поєднувати із затишними светрами та спідницями міді, а в тепліші дні – з мінісукнями.

Модний образ з білими чоботами на осінь 2026 / Фото Pinterest

Простір для експериментів розширює й сам колір. Так, білий гармонійно поєднується як із нейтральними сірим і чорним, так і з насиченим червоним. А в колекції Celine світле взуття доповнило образи з виразним анімалістичним принтом.

Завдяки такій універсальності білі чоботи можуть стати не лише сезонним акцентом, а й довготривалою покупкою. Якщо обрати якісну шкіряну модель, яка відповідає вашому стилю, зокрема на невисоких підборах kitten heel або з вільною халявою slouchy, вона матиме всі шанси залишитися улюбленою парою на багато років.

Стильні білі чоботи на осінь – з чим їх носити / Фото з інстаграму @giya.ua

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