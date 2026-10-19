У сезоні осінь-зима 2026 – 2027 бордові чоботи впевнено витісняють звичні чорні пари, про що повідомляє видання Vogue. Провідні будинки моди, серед яких Hermès, Lanvin та Victoria Beckham, довели дивовижну універсальність винних відтінків як у повсякденних аутфітах, так і у вечірніх ансамблях.

Наймодніше взуття осені та зими 2026 – 2027

Стилісти радять інтегрувати бордове взуття в гардероб за допомогою перевіреного "методу сендвіча". Для створення гармонійного "луку" достатньо підібрати верхній одяг або затишний светр у тон взуттю, а штани чи спідницю обрати контрастного базового кольору.

Модне взуття на осінь 2026 / Фото з інстаграму LÓA

Серед найактуальніших фасонів сезону стилісти виділяють три безпрограшні варіанти:

Високі чоботи до коліна на підборах. Це елегантний вибір для жіночних образів, який бездоганно пасує до спідниць міді та візуально видовжує силует.

Це елегантний вибір для жіночних образів, який бездоганно пасує до спідниць міді та візуально видовжує силует. Витончені ботильйони із загостреним носком . Ідеальне доповнення до прямих штанів і джинсів, адже коротка халява не створює зайвого об'єму під тканиною.

. Ідеальне доповнення до прямих штанів і джинсів, адже коротка халява не створює зайвого об'єму під тканиною. Жокейські чоботи на низькому ходу. Це практичне втілення естетики кінного спорту, яке найкраще виглядає в дуеті з об'ємними светрами та вовняними пальтами.

Бордові чоботи – головний взуттєвий тренд 2026 / Фото Pinterest

Шляхетні винні тони закріпили свій модний статус після тріумфу концептуального відтінку Rosso Ancora від Gucci та свіжих колекцій Miu Miu. Щоб додати образу виразності, експерти радять сміливо поєднувати глибокий бордовий колір із нейтральною базою та якісними фактурами шкіри чи замші.