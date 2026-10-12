Винні відтінки стали головними фаворитами останніх подіумних показів, пише Vogue. Популярність бордового спалахнула з новою силою після презентації концептуального відтінку Rosso Ancora від Gucci, а в нових колекціях Miu Miu та Louis Vuitton цей колір закріпив свій статус головного осіннього акценту.

Якщо ви прагнете оновити свій осінній гардероб і зробити його більш елегантним, бордовий стане ідеальною альтернативою чорному чи коричневому. Зверніть увагу на декілька простих, але ефектних способів носити цей насичений відтінок щодня.

Бордова шкіряна куртка

Шкіряна куртка у винному відтінку додає гардеробу фактурності та візуальної глибини. Вона чудово поєднується з базовими синіми джинсами, білими сорочками та трикотажними сукнями.



Бордова шкіряна куртка на осінь 2026 / Фото з інстаграму Gemma Talbot

Затишне вовняне пальто у кольорі бордо

Бордове пальто з якісної вовни – це вишукана інвестиція в осінній стиль. Такий верхній одяг має дорогий вигляд й благородно підкреслює свіжість обличчя в похмурі дні.



Бордове вовняне пальто на осінь / Фото з інатсграму Taïna Cassagnes

Об'ємний бордовий светр

Теплий светр відтінку бордо або мерло створює відчуття затишку та високого стилю. Його можна комбінувати зі спідницею-олівець, класичними штанами або носити поверх легких суконь.



Як стильно носити бордові речі восени 2026 / Фото з інстаграму Alice & Hannah

Мереживний бардовий топ для вечірніх виходів

Глибокий бордовий колір ідеально пасує вечірній групі одягу. Топ із мереживом у поєднанні зі строгим піджаком створює ніжний та водночас сміливий контраст.



Елегантний бордовий топ на осінь / Фото MARKS & SPENCER

Бордові акценти у вигляді сумки та взуття

Якщо ви не готові до тотального монохромного образу, почніть із деталей. Лакова бордова сумка або гостроносі човники додадуть яскравості простому базовому луку з білою футболкою та чорними штанами.



Бордова сумка на осінь / Фото Saint Laurent

Більше про модні сумки на осінь 2026 читайте у матеріалі 24 Каналу. Ці 4 моделі не тільки трендові, а й зручні.