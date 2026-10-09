У жовтні вам варто звернути увагу на ці 4 моделі сумок, які ідеально впишуться у ваш осінній гардероб. Обирали для вас моделі, в які може багато чого поміститися, але й водночас звернули увагу на їхній лаконічний та позатрендовий вигляд.

Лаконічна сумка на плече

Це основа сучасного базового гардероба, яка залишається поза часом і поза швидкоплинними трендами. Такі сумки мають чисті лінії, лаконічний вигляд без зайвого декору та компактний, але місткий силует. Ця модель ідеально підходить для динамічного дня та її легко вписати практично в будь-який образ.



Модна сумка на плече на осінь / Фото з інстаграму CountryLiving

Сумка-тоут

Головна фішка цієї моделі – її місткість у поєднанні з чіткою геометричною формою. Завдяки цупкому матеріалу та зручним довгим ручкам тоут дозволяє носити із собою все необхідне: від ноутбука й робочих паперів до косметички та улюбленої книжки.



Лаконічна сумка на осінь / Фото NAKEDVICE

Сумка-відро (Bucket bag)

Оригінальна циліндрична або трапецієподібна форма на затяжках робить цю модель яскравим акцентом у будь-якому гардеробі. Цього сезону сумка-відро знову в моді. Її особливість ховається у цікавому поєднанні об'єму та компактності.



Сумка-відро для осіннього гардероба / Фото з Pinterest

Сумка-саквояж

Ця модель виділяється щільним каркасом, вінтажним шармом та характерним замочком або щільною верхньою планкою. Такі сумки елегантні, цікаві та практичні. Додати саквояж до гардероба варто усім, хто любить виразні геометричні акценти та якісну структуру в образі.



Сумка-саквояж на осінь / Фото Saddle back leather

Окрім сумки у вашому осінньому гардеробі обов'язково мають бути речі, з якими зручно та легко складати осінні аутфіти. Андре Тан порадив кілька таких речей.