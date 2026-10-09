Український дизайнер Андре Тан радить орієнтуватися передусім на власний спосіб життя, комфорт і речі, які справді подобаються. У новому відео в інстаграмі він назвав п'ять елементів, які можуть стати основою такого гардероба.

Низ, який добре сидить

Насамперед варто знайти річ для нижньої частини образу, яка добре сидить на фігурі та не потребує довгих роздумів перед виходом з дому. Це можуть бути джинси, штани або спідниця.

Головне – щоб ця річ підходила до більшості вашого гардероба і була комфортною у повсякденному житті. Тоді її можна просто вдягнути, додати верх і завершити образ аксесуарами.

Верх у вдалому кольорі

Наступний важливий елемент – верх, який пасує до вашої зовнішності та робить обличчя виразнішим. Це може бути сорочка, топ, светр чи інша річ, яку легко комбінувати з різним низом.

Не обов'язково обирати білий колір лише тому, що його вважають базовим. Якщо він вам личить і подобається – чудово. Якщо ні, варто знайти свій відтінок, який найкраще підкреслює зовнішність.

Стильний образ / Фото з сайту бренду CHER'17

Річ, яка "збирає" образ

Щоб навіть проста комбінація речей виглядала завершеною, стиліст радить мати елемент, який додає образу характеру. Це може бути жакет, кардиган або легка куртка. Достатньо накинути таку річ поверх базового комплекту – і він одразу матиме більш продуманий вигляд.

Зручне взуття

Ще одна необхідна частина гардероба – комфортне взуття, яке поєднується з більшістю речей. Воно має бути не лише красивим, а й практичним для вашого способу життя. При цьому зовсім не обов'язково носити підбори, щоб мати стильний вигляд. Кеди, кросівки, балетки, лофери чи черевики також можуть стати основою повсякденних образів.

Лофери / Фото з сайту бренду Coosh

Особистий акцент

І останнє – річ або деталь, яка робить гардероб саме вашим. Це може бути прикраса, хустка, сумка або навіть певний колір, який часто з'являється у ваших образах. Така деталь додає образу індивідуальності та допомагає зробити стиль упізнаваним.

Стильна сумка / Фото з інстаграм-сторінки Nadiya Lyalko

Водночас Андре Тан підкреслив: цей список не варто сприймати як суворе правило. Наприклад, популярна порада про маленьку чорну сукню не має сенсу для жінки, яка взагалі не носить суконь. Головне, щоб гардероб відповідав вашому життю, а не чужим уявленням про те, що в ньому "повинно" бути. Адже найкраща базова річ – та, яку ви із задоволенням носите знову і знову.

До слова, раніше Андре Тан назвав 5 вдалих поєднань кольорів на осінь 2026.