Украинский дизайнер Андре Тан советует ориентироваться прежде всего на свой образ жизни, комфорт и вещи, которые действительно нравятся. В новом видео в инстаграме он назвал пять элементов, которые могут стать основой такого гардероба.

Нижняя часть, которая хорошо сидит

Прежде всего стоит найти вещь для нижней части образа, которая хорошо сидит на фигуре и не требует долгих раздумий перед выходом из дома. Это могут быть джинсы, штаны или юбка.

Главное – чтобы эта вещь подходила к большинству вашего гардероба и была удобной в повседневной жизни. Тогда ее можно просто надеть, подобрать верх и дополнить образ аксессуарами.

Верх в удачном цвете

Следующий важный элемент – верх, который подходит к вашей внешности и делает лицо более выразительным. Это может быть рубашка, топ, свитер или другая вещь, которую легко сочетать с разным низом.

Не обязательно выбирать белый цвет только потому, что его считают базовым. Если он вам идет и нравится – прекрасно. Если нет, стоит найти свой оттенок, который лучше всего подчеркивает внешность.

Стильный образ / Фото с сайта бренда CHER'17

Вещь, которая "связывает" образ

Чтобы даже простая комбинация вещей выглядела завершенной, стилист советует иметь элемент, который придает образу характер. Это может быть жакет, кардиган или легкая куртка. Достаточно накинуть такую вещь поверх базового комплекта – и он сразу же приобретет более продуманный вид.

Удобная обувь

Еще одна необходимая часть гардероба – удобная обувь, которая сочетается с большинством вещей. Она должна быть не только красивой, но и практичной для вашего образа жизни. При этом совсем не обязательно носить каблуки, чтобы выглядеть стильно. Кеди, кроссовки, балетки, лоферы или ботинки также могут стать основой повседневных образов.

Лоферы / Фото с сайта бренда Coosh

Личный акцент

И последнее – вещь или деталь, которая делает гардероб именно вашим. Это может быть украшение, платок, сумка или даже определенный цвет, который часто появляется в ваших образах. Такая деталь придает образу индивидуальность и помогает сделать стиль узнаваемым.

Стильная сумка / Фото с инстаграм-страницы Nadiya Lyalko

В то же время Андре Тан подчеркнул: этот список не стоит воспринимать как строгое правило. Например, популярный совет о маленьком черном платье не имеет смысла для женщины, которая вообще не носит платья. Главное, чтобы гардероб соответствовал вашей жизни, а не чужим представлениям о том, что в нем "должно" быть. Ведь лучшая базовая вещь – та, которую вы с удовольствием носите снова и снова.

Кстати, ранее Андре Тан назвал 5 удачных цветовых сочетаний на осень 2026.