Ведь правильные комбинации могут сделать даже базовые вещи визуально дороже и элегантнее. Какие именно сочетания стоит попробовать этой осенью, рассказал украинский дизайнер Андре Тан. Об этом он снял новое видео на своей странице в инстаграме.

Шоколадный и молочный

Первый вариант – сочетание шоколадного и молочного оттенков. Например, коричневые штаны можно дополнить свитером или топом светлого цвета.

По словам Андре Тана, такая комбинация выглядит глубоко и мягко, но в то же время непринужденно. Она создает впечатление продуманного образа без ощущения, что вы слишком старались.



Как удачно сочетать коричневый и молочный в образе / Скриншот из инстаграм-сторис

Серый и бордовый

Дизайнер советует взять за основу серый костюм, а насыщенный бордовый использовать для одного из аксессуаров – например, сумки или обуви.

Яркий акцент придает сдержанному образу выразительности, но не делает его слишком пестрым.

Как стильно носить серый и бордовый в одном образе / Фото из Instagram-сторис Андре Тана

Темно-синий и кремовый

Это спокойное сочетание, которое легко адаптировать к повседневному гардеробу. Например, темно-синий трикотаж можно носить с светлыми штанами. Такой look выглядит сдержанно, но в то же время не скучно.

Как сочетать темно-синий и кремовый цвета в одежде / Скриншот из инстаграм-сторис

Оливковый и песочный

Оливковый и песочный – еще одна комбинация, на которую советует обратить внимание Андре Тан. Особенно интересно эти оттенки смотрятся, если сочетать их не только по цвету, но и по фактуре.

Например, гладкую рубашку можно дополнить плотными штанами и замшевой сумкой. Различные материалы придают образу объем и делают его визуально более дорогостоящим.

Как стильно носить оливковый и песочный цвета осенью 2026 года / Скриншот из инстаграм-сторис

Черный и сливочный желтый

Желтый в этом сочетании лучше оставить для одного акцента. Это может быть свитер, сумка или обувь. Так он освежит черный образ, но не будет перетягивать все внимание на себя.

Как сочетать черный и сливочный желтый в одном образе / Скриншот из Instagram-сторис Андре Тана

При этом Андре Тан подчеркнул, что даже правильно подобранные цвета не сделают образ дорогим, если сами вещи сидят неудачно. Дизайнер отмечает, что важны посадка одежды и ее состояние: затяжки, потертости или неопрятный вид могут испортить впечатление от всего комплекта.

Поэтому гармоничное сочетание цветов – лишь один из компонентов стильного образа. Не менее важно, чтобы вещи хорошо сидели на фигуре и выглядели опрятно.

Кстати, ранее мы рассказывали о 5 простых проверках, которые помогут еще в магазине понять, действительно ли эта вещь вам подходит.