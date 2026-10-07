Адже правильні комбінації можуть зробити навіть базові речі візуально дорожчими та елегантнішими. Які саме поєднання варто спробувати цієї осені, розповів український дизайнер Андре Тан. Про це він записав нове відео на своїй сторінці в інстаграмі.

Шоколадний і молочний

Перший варіант – поєднання шоколадного та молочного відтінків. Наприклад, коричневі штани можна доповнити светром або топом світлого кольору.

За словами Андре Тана, така комбінація виглядає глибоко й м'яко, але водночас невимушено. Вона створює враження продуманого образу без відчуття, що ви надто старалися.



Як вдало поєднати коричневий і молочний в образі / Скриншот з інстаграм-сторіс

Сірий і бордовий

Дизайнер радить взяти за основу сірий костюм, а насичений бордовий використати для одного з аксесуарів – наприклад, сумки або взуття.

Яскравий акцент додає стриманому образу виразності, але не робить його надто строкатим.

Як стильно носити сірий та бордовий в одному образі / Фото з інстаграм-сторіс Андре Тана

Темно-синій і кремовий

Це спокійне поєднання, яке легко адаптувати до повсякденного гардероба. Наприклад, темно-синій трикотаж можна носити зі світлими штанами. Такий look виглядає стримано, але водночас не нудно.

Як поєднати темно-синій і кремовий кольори в одязі / Скриншот з інстаграм-сторіс

Оливковий і пісочний

Оливковий та пісочний – ще одна комбінація, на яку радить звернути увагу Андре Тан. Особливо цікаво ці відтінки виглядають, якщо поєднувати їх не лише за кольором, а й за фактурою.

Наприклад, гладку сорочку можна доповнити щільними штанами та замшевою сумкою. Різні матеріали додають образу об'єму й роблять його візуально дорожчим.

Як стильно носити оливковий та пісочний осінню 2026 / Скриншот з інстаграм-сторіс

Чорний і вершковий жовтий

Жовтий у цьому поєднанні краще залишити для одного акценту. Це може бути светр, сумка або взуття. Так він освіжить чорний образ, але не перетягуватиме всю увагу на себе.

Як поєднати чорний і вершковий жовтий в одному образі / Скриншот з інстаграм-сторіс Андре Тана

При цьому Андре Тан підкреслив, що навіть правильно підібрані кольори не зроблять образ дорогим, якщо самі речі сидять невдало. Дизайнер наголошує, що важливими залишаються посадка одягу та його стан: затяжки, потертості чи неохайний вигляд можуть зіпсувати враження від усього комплекту.

Тож гармонійне поєднання кольорів – лише один із компонентів стильного образу. Не менш важливо, щоб речі добре сиділи на фігурі та мали охайний вигляд.

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