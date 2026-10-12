Бордовые оттенки стали главными фаворитами последних подиумных показов, пишет Vogue. Популярность бордового вспыхнула с новой силой после презентации концептуального оттенка Rosso Ancora от Gucci, а в новых коллекциях Miu Miu и Louis Vuitton этот цвет закрепил свой статус главного осеннего акцента.

Если вы хотите обновить свой осенний гардероб и сделать его более элегантным, бордовый станет идеальной альтернативой черному или коричневому. Обратите внимание на несколько простых, но эффектных способов носить этот насыщенный оттенок каждый день.

Бордовая кожаная куртка

Кожаная куртка винного оттенка придает гардеробу фактурности и визуальной глубины. Она прекрасно сочетается с базовыми синими джинсами, белыми рубашками и трикотажными платьями.



Бордовая кожаная куртка на осень 2026 / Фото из инстаграма Gemma Talbot

Уютное шерстяное пальто бордового цвета

Бордовое пальто из качественной шерсти – это изысканная инвестиция в осенний стиль. Такая верхняя одежда выглядит дорого и благородно подчеркивает свежесть лица в пасмурные дни.



Бордовое шерстяное пальто на осень / Фото из Instagram Taïna Cassagnes

Объемный бордовый свитер

Теплый свитер оттенка бордо или мерло создает ощущение уюта и высокого стиля. Его можно сочетать с юбкой-карандашом, классическими штанами или носить поверх легких платьев.



Как стильно носить бордовые вещи осенью 2026 года / Фото из инстаграма Alice & Hannah

Кружевной бордовый топ для вечерних выходов

Насыщенный бордовый цвет идеально подходит для вечернего гардероба. Топ с кружевом в сочетании со строгим пиджаком создает нежный и в то же время смелый контраст.



Элегантный бордовый топ на осень / Фото MARKS & SPENCER

Бордовые акценты в виде сумки и обуви

Если вы не готовы к тотальному монохромному образу, начните с деталей. Лаковая бордовая сумка или остроносые лодочки добавят яркости простому базовому луку с белой футболкой и черными штанами.



Бордовая сумка на осень / Фото Saint Laurent

Подробнее о модных сумках на осень 2026 года читайте в материале 24 Канала. Эти 4 модели не только трендовые, но и удобные.