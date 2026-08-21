Манікюр, що ідеально підкреслює засмагу: головний хіт літа 2026, який обожнюють зірки

У літньому сезоні 2026 року головним б'юті-орієнтиром став манікюр white chrome nails із сяйливим хромованим покриттям. Цей елегантний дизайн ідеально підкреслює золотаву засмагу, тому точно сподобається прихильницям відпочинку біля узбережжя.

Як повідомляє видання Vogue, білий хромований манікюр стрімко завоював статус головного тренду літа 2026 року. Сніжно-білі відтінки з металево-дзеркальним відблиском створюють виразний контраст зі засмаглою шкірою та дозволяють їй сяяти максимально природно.

Зародженням цієї естетики ми завдячуємо відомій nail-майстрині Золі Ганзорігт. Саме вона першою популяризувала покриття з "ефектом глазурованого пончика" для Гейлі Бібер, яке у новому сезоні трансформувалося у вишукані білі тони під назвою white chrome nails.

Як повторити трендовий літній манікюр вдома

Секрет успіху цього покриття полягає у ніжній грі світла та оригінальних текстур. Завдяки хромованому фінішу на нігтях виникають напівпрозорі переливи – від ніжно-блакитного й рожевого до вишуканого відтінку шампанського.

Стильний хромований манікюр – тренд літа 2026 року / Фото Pinterest

Модний манікюр на літо 2026 – хромований дизайн / Фото Pinterest

Щоб розкрити весь потенціал white chrome nails, майстри використовують спеціальну хромовану пудру, яку втирають поверх основного білого тону. Водночас для шанувальників простіших домашніх рішень чудово підійде якісний перламутровий лак, який можна легко нанести за кілька секунд.

Яскравий манікюр на літо 2026 / Фото Pinterest

До речі, днями наша редакція писала про те, що співачка Ріанна вже понад 10 років залишається відданою класичному білому педикюру. Окрім цього, стилісти вже розкрили найгарячіші тренди осіннього манікюру 2026 року, серед яких лідирують затишні шоколадні та глибокі дорогоцінні відтінки.