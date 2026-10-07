Біллі Айліш здивувала новим кольором волосся: який незвичайний відтінок вона обрала на осінь

Біллі Айліш, яка не боїться експериментувати зі своєю зовнішністю, знову змінила колір волосся. Співачка показала новий незвичайний відтінок – цього разу її волосся стало світлим, із теплим золотисто-помаранчевим відтінком, який нагадує полуничний блонд.

Новий образ артистка продемонструвала в серії фотографій, якими нещодавно поділилася в інстаграмі.

Серед кадрів із її повсякденного життя є й селфі, зроблене перед дзеркалом. На ньому можна помітити новий колір волосся Айліш, а також те, що вона помітно вкоротила його. Тепер співачка носить багатошарову стрижку боб до плечей.

Біллі Айліш з новою зачіскою / Фото з її інстаграму

Водночас це не перша зміна образу Біллі Айліш за останній час. Улітку співачку помітили в Канаді на зйомках майбутньої екранізації роману Сильвії Плат "Під скляним ковпаком". Для ролі Естер Грінвуд вона змінила колір волосся на світло-каштановий.

Ще раніше Айліш тривалий час носила темне коричнево-чорне волосся, а в травні цього року почала поступово переходити до тепліших відтінків. Тож нинішній полунично-русявий колір став ще одним етапом її експериментів із волоссям.

Втім, змінювати колір волосся для Біллі Айліш – далеко не нова історія. За роки кар'єри вона встигла побувати блондинкою та брюнеткою, а також носила сріблястий, блакитний, лавандовий і червоний відтінки. Одним із найвпізнаваніших її образів залишається чорне волосся з неоново-зеленими коренями.

До речі, раніше Біллі Айліш одягнула сукню відомого українського бренду на весілля брата.