Артистка продемонстрировала новый образ в серии фотографий, которыми недавно поделилась в инстаграме.

Среди снимков из ее повседневной жизни есть и селфи, сделанное перед зеркалом. На нем можно заметить новый цвет волос Айлиш, а также то, что она заметно укоротила их. Теперь певица носит многослойную стрижку боб до плеч.

Билли Айлиш с новой прической / Фото из ее инстаграма

В то же время это не первая смена образа Билли Айлиш за последнее время. Летом певицу заметили в Канаде на съемках будущей экранизации романа Сильвии Плат "Под стеклянным колпаком". Для роли Эстер Гринвуд она изменила цвет волос на светло-каштановый.

Еще раньше Айлиш долгое время носила темные коричнево-черные волосы, а в мае этого года начала постепенно переходить к более теплым оттенкам. Поэтому нынешний клубнично-русый цвет стал еще одним этапом ее экспериментов с волосами.

Впрочем, менять цвет волос для Билли Айлиш – далеко не новость. За годы карьеры она успела побывать блондинкой и брюнеткой, а также носила серебристый, голубой, лавандовый и красный оттенки. Одним из самых узнаваемых ее образов остаются черные волосы с неоново-зелеными корнями.

Кстати, ранее Билли Айлиш надела платье известного украинского бренда на свадьбу брата.