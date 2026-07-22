У 90-х їх носили всі: ці штани раптово повернулася у тренди й підкорили подіум

Ніхто не очікував на їхню появу. Ба більше! Цю деталь гардероба дуже довго вважали немодною, але вона знову в трендах. Леді, зустрічайте штани-капрі!

Капрі або pantalone alla Capri з'явилися ще наприкінці 1940-х років саме на італійському острові Капрі. Ця річ у гардеробі модниць зовсім не нова: у 60-х роках вони вже формували стиль цілого покоління завдяки легендарним образам, як-от культовому виходу Одрі Гепберн у прилеглих капрі та чорному светрі, пише Vogue MX.

У 90-х капрі знову опинилися на піку популярності, перетворившись на один із найбажаніших ретро-елементів гардероба. Сьогодні ж світові бренди – Dries Van Noten, Akris, Balenciaga та інші знову доводять: капрі неодмінно слід носити та комбінувати з деталями вашого гардероба.



Червоні капрі Akris / фото з інстаграму

Цього року капрі повернулися на подіуми та вулиці в усій своїй різноманітності – від стриманих базових відтінків до яскравих кольорів, незвичних текстур і квіткових принтів.



Модні капрі Dries Van Noten / фото з інстаграму

З чим носити капрі у 2026 році: стильні варіанти образів

Спробуйте поєднати яскраві капрі та класичні мокасини. Спортивна текстура яскравих (наприклад, червоних) капрі в поєднанні зі стриманими нейтральними мокасинами та трикотажним светром створює креативний та вишуканий аутфіт.

Комбінуйте капрі з туфлями-човниками з подовженим носом. Вибирайте щось яскраве, наприклад, леопардове взуття, яке можна сміливо комбінувати з більш стриманим верхом.



З яким взуттям носити капрі / фото з інстаграму

Для створення більш розслабленого образу можна обрати вільні капрі, оксфорди з білими шкарпетками, сорочку та яскравий акцентний аксесуар, наприклад, помаранчеву сумочку чи об'ємні яскраві браслети.

Прилеглі чорні капрі дуже класно метчаться з жакетами. Цієї осені таке поєднання буде мегамодним. Обіграти обтислі капрі також можна за допомогою асиметричного білого топа, та об'ємного верхнього одягу.



Чорні капрі з подовженим жакетом / фото з інстаграму

І не забувайте про цікаві колірні мікси, як-от рожеві капрі, рожева сумочка в тон та стриманий чорний светр з витонченими чорними човниками. Ви ще називаєте капрі скучною та немодною деталлю?



Рожеві капрі з чорним светром / фото з інстаграму

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