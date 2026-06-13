Їх можна залюбки носити навіть у теплу погоду, пише Cosmopolitan. Достатньо лише поповнити гардероб актуальними моделями, які всі носять у літню пору.

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Які штани обрати на літо?

Штани-балони

Ці штани є дуже зручними для літніх днів. Між поверхнею тіла й тканиною з’являється прошарок повітря, який вберігає від перегрівання.

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Якщо обрати правильну тканину: батист, муслін чи ситець, то вона забезпечить комфорт і не допустить парникового ефекту. Такі штани-балони ідеально підходять для щоденного носіння.

Бавовняні штани у смужку

Штани з бавовни ідеально стилізуються з базовими футболками та майками. Виріб у смужку надає цікавої родзинки, а верх в класичному кольорі дає можливість створити безліч красивих образів.

Світлі сатинові штани

Ці штани просто ідеально доповнять сезонну капсулу образів, особливо у світлому відтінку. Прямі пари штанів чудово підійдуть для пляжних образів чи ресторанних аутфітів, а також і для офісних стилізацій.

Лляні палаццо

Класикою літнього гардеробу завжди будуть лляні речі. Так, прасувати їх ще те завдання, але вони буквально є мастхевом на теплу пору року. Влітку лляні палаццо є альтернативою класичним офісним штанам. Їх можна поєднувати з сорочками, блузами, світлими жилетками чи жакетами.

Штани карго

Цього літа варто знову очікувати на популярність штанів карго. Такі штани спочатку створювалися для військових, і лише згодом перейшли в жіночі гардероби. Вони зручні й практичні, а ще легко поєднуються з різними топами, майками, футболками та взуттям.

Будь-які світлі відтінки цих штанів стануть гарною базою для літніх аутфітів, тож зможуть чудово замінити сукні, шорти чи спідниці.