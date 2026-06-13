Их можно охотно носить даже в теплую погоду, пишет Cosmopolitan. Достаточно лишь пополнить гардероб актуальными моделями, которые все носят в летнее время.

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Какие брюки выбрать на лето?

Брюки-баллоны

Эти брюки очень удобны для летних дней. Между поверхностью тела и тканью появляется прослойка воздуха, который уберегает от перегрева.

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Если выбрать правильную ткань: батист, муслин или ситец, то она обеспечит комфорт и не допустит парникового эффекта. Такие брюки-баллоны идеально подходят для ежедневного ношения.

Хлопковые брюки в полоску

Брюки из хлопка идеально стилизуются с базовыми футболками и майками. Изделие в полоску придает интересной изюминки, а верх в классическом цвете дает возможность создать множество красивых образов.

Светлые сатиновые брюки

Эти брюки просто идеально дополнят сезонную капсулу образов, особенно в светлом оттенке. Прямые пары брюк прекрасно подойдут для пляжных образов или ресторанных аутфитов, а также и для офисных стилизаций.

Льняные палаццо

Классикой летнего гардероба всегда будут льняные вещи. Так, гладить их еще та задача, но они буквально являются мастхэвом на теплое время года. Летом льняные палаццо являются альтернативой классическим офисным брюкам. Их можно сочетать с рубашками, блузами, светлыми жилетками или жакетами.

Брюки карго

Этим летом стоит снова ожидать популярности брюк карго. Такие брюки изначально создавались для военных, и только потом перешли в женские гардеробы. Они удобные и практичные, а еще легко сочетаются с различными топами, майками, футболками и обувью.

Любые светлые оттенки этих брюк станут хорошей базой для летних аутфитов, поэтому смогут прекрасно заменить платья, шорты или юбки.