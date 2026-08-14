Стиліст із Парижа назвав деталь, яка витягне будь-який нудний лук: це Dopamine dressing

Жовтий светр — це саме та деталь. І тут йдеться не лише про стиль, а й про особливу енергетику, яка здатна легко розбавити сірі будні та додати аутфіту свіжості. Такий елемент гардероба стане класним кольоровим акцентом, що працює за принципом Dopamine dressing та миттєво піднімає настрій.

Своїми практичними лайфхаками у TikTok щодо жовтого светра поділився український стиліст Віктор Козак, який працює в команді модного дому Dior у Парижі. За його словами, саме цей сонячний елемент гардероба здатний кардинально змінити сприйняття всієї вашої капсули.

Як стильно носити та з чим поєднувати жовтий светр

Більшість людей звикли уникати настільки виразних кольорів у повсякденному житті, вважаючи їх складними для комбінування. Проте жовтий светр є значно більш універсальним, ніж здається на перший погляд.

Якщо ви прагнете створити легкий повсякденний образ з цікавинкою, то поєднуйте жовтий светр із блакитними джинсами прямого крою. Це абсолютна класика, яка завжди працює безпрограшно й додає вигляду невимушеної паризької елегантності.



Як носити жовтий светр з джинсами / фото з інстаграму

Для прихильників більш спокійного, стриманого та буденного настрою ідеально підійдуть сірі штани – таке поєднання трохи приглушує яскравість та робить образ збалансованим.



З чим поєднувати жовтий светр / фото з інстаграму

Особливо виграшно та глибоко жовтий колір розкривається в холодний осінній період. Для створення пікантного й нетривіального аутфіту обирайте глибокі шоколадні або темні коричневі відтінки. Це можуть бути шкіряні штани, класичні штани чи шовкова спідниця. Насичений коричневий фон створює розкішний контраст із жовтим, роблячи весь ансамбль більш вишуканим і багатим. До речі, подивіться, як класно поєднується жовтий з леопардовим принтом.



Жовтий светр та леопардова спідниця / фото з інстаграму

Окрім того, не варто забувати про багатошаровість. Жовтий светр можна легко вдягати поверх блакитної чи білої сорочки, поєднувати з оверсайз-піджаками або додавати білі широкі штани для створення ефектного контрасту. Експериментуючи з текстурами та відтінками низу, ви зможете щодня створювати абсолютно нові й динамічні образи.



Багатошаровий образ з жовтим светром / фото з інстаграму

Правильно підібрані декор та колірні поєднання допомагають легко інтегрувати навіть найяскравіші речі у свій базовий гардероб. Ловіть ще один трюк від стилістів, який зробить базовий нейтральний образ цікавим.