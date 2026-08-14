Якщо ви віддаєте перевагу стриманому стилю, але прагнете додати аутфіту інтриги, зверніть увагу на яскраве взуття. Саме яскраві туфлі, босоніжки чи балетки стали головним секретним прийомом стилістів, який дозволяє миттєво перетворити будь-який мінімалістичний ансамбль на цікавий і дорогий вихід.



Як носити кольорове взуття / фото з інстаграму

Яскраві туфлі як головний акцент: як комбінувати кольори

Секрет цього стилістичного трюку полягає в контрасті. Коли вся основа вашого образу витримана в спокійних, монохромних або нейтральних тонах, саме взуття перебирає на себе увагу та створює необхідний візуальний центр. Ось цікаві варіанти:

Лимонно-жовтий та соковитий помаранчевий. Ці теплі сонячні відтінки ідеально пасують до повністю білих або кремових комплектів. Наприклад, класичний білий блейзер із лаконічною спідницею максі в поєднанні з лимонними човниками має вишуканий та сучасний вигляд, додаючи діловому стилю легкості.



Як носити жовте взуття / фото з інстаграму

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Глибокий червоний і бордо. Взуття кольору стиглої вишні або паприки – це перевірена класика для створення стриманої драми. Червоні мюлі чи лофери бездоганно розбавляють суворі чорно-білі сукні, темні сукні-максі або навіть традиційні костюми зі штанами, роблячи їх більш виразними.



Як носити червоне взуття восени / фото з інстаграму

Багатий фіолетовий та баклажан. Благородні темно-пурпурові відтінки чи ніжні фіолетові додають глибини нейтральним базовим речам – сірим, бежевим або молочним. Навіть найпростіші балетки, босоніжки чи кросівки в такому кольорі здатні миттєво підвищити статусність звичайного повсякденного комплекту.



З чим носити фіолетове взуття / фото з інстаграму

Для створення гармонійного комплекту вам знадобиться правило трьох кольорів, яке працює ідеально.